Napoli, mal d'Africa: Koulibaly, Ounas e Anguissa già via. E il rebus Osimhen (Di sabato 25 dicembre 2021) Napoli - Arrivederci a chissà quando: Koulibaly, Anguissa e Ounas sono partiti, come tutti i loro compagni, per le festività natalizie, ma il loro rientro non sarà previsto per la gara contro la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 dicembre 2021)- Arrivederci a chissà quando:sono partiti, come tutti i loro compagni, per le festività natalizie, ma il loro rientro non sarà previsto per la gara contro la ...

Advertising

sportli26181512 : #Napoli, mal d’Africa: Koulibaly, Ounas e Anguissa già via. E il rebus Osimhen: I primi tre cominceranno subito la… - GA7_Official : RT @ADeLaurentiis: Mi piacerebbe averlo in squadra con me per lanciare il Napoli oltre qualsiasi frontiera @davide_mal - Marco98854662 : @SpudFNVPN Con i se purtroppo non ci si fa molto, anche pioli se si fosse impegnato a mettere una formazione normal… - CorrAzzurro : Qualche mal di pancia prenatalizio ? #Lozano #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #CorriereAzzurro #chucky #elchucky… - salvoformisano : No. #Insigne non è unico positivo al #Covid_19 del #Napoli (a breve usciranno altri nomi) No. #Lozano non è unico… -