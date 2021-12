Gf vip: una concorrente parteciperà all’Isola dei famosi? Ecco i rumors (Di sabato 25 dicembre 2021) Grandi novità in arrivo: una concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip potrebbe partecipare all’Isola dei famosi 2022 alfonso signorini stupito al gfvipStando alle prime anticipazioni ci sarebbero grandi novità in arrivo dopo il Grande Fratello Vip. Alcuni spoiler ci fanno sapere che subito dopo la fine del reality ne partirà un altro molto seguito ed amato dai telespettatori. Stiamo parlando dell’isola dei famosi che inizierà probabilmente verso la fine del mese di marzo 2022. E a quanto pare in Honduras sbarcherà un ex concorrente della casa. Di chi stiamo parlando? Beh la gieffina in questione è Maria Monsè. Ma andiamo a vedere i dettagli. leggi anche Capelli che cadono? Ecco la maschera fai date che arriva in tuo soccorso GFVIP: Maria Monsè prossima ... Leggi su formatonews (Di sabato 25 dicembre 2021) Grandi novità in arrivo: unadi questa edizione del Grande Fratello Vip potrebbe parteciparedei2022 alfonso signorini stupito al gfvipStando alle prime anticipazioni ci sarebbero grandi novità in arrivo dopo il Grande Fratello Vip. Alcuni spoiler ci fanno sapere che subito dopo la fine del reality ne partirà un altro molto seguito ed amato dai telespettatori. Stiamo parlando dell’isola deiche inizierà probabilmente verso la fine del mese di marzo 2022. E a quanto pare in Honduras sbarcherà un exdella casa. Di chi stiamo parlando? Beh la gieffina in questione è Maria Monsè. Ma andiamo a vedere i dettagli. leggi anche Capelli che cadono?la maschera fai date che arriva in tuo soccorso GFVIP: Maria Monsè prossima ...

Advertising

GrandeFratello : Nella Casa c’è sempre tempo per accogliere nuovi Vip! ?? Nathalie Caldonazzo è una nuova concorrente di #GFVIP e qu… - Nanoalto : RT @schnitzlerrr: Ci rendiamo conto che questi sono i programmi TV oggi? Gente senza né arte né parte, definita vip per ragioni ignote, che… - IsaeChia : #GfVip 6, Sophie Codegoni fa una rivelazione ad Alessandro Basciano e lui le toglie il microfono (c'entrerebbe Fabr… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli si prende una pausa: ecco chi la sostituirà - meobirba : La canzoncina dei 3 vip televisivi. Una ignobile presa per i...per i loro fan. Trattati da deficienti. E loro consa… -