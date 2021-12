FICTION PIÙ VISTE AUTUNNO 2021: BLANCA E IMMA TATARANNI IN VETTA, MORGANE SORPRENDE (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo gli show (qui il report), ecco la classifica delle FICTION più VISTE nell’AUTUNNO 2021. In VETTA Rai1 con BLANCA, la serie rivelazione di questa prima parte della stagione tv, seguita da IMMA TATARANNI con le prime quattro puntate della seconda stagione (le altre nel corso del 2022) e Un Professore. Ben due titoli nuovi su tre nel podio, già confermati con gli sceneggiatori al lavoro. Poi la sorpresa MORGANE, la serie di TF1 che è stata apprezzata anche dal pubblico italiano. La più seguita delle FICTION di Canale 5 è Storia di una Famiglia Perbene. CLASSIFICA FICTION AUTUNNO 2021 Var. % Stagione Precedente 1 R1 BLANCA 5.510.000 25,51% ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo gli show (qui il report), ecco la classifica dellepiùnell’. InRai1 con, la serie rivelazione di questa prima parte della stagione tv, seguita dacon le prime quattro puntate della seconda stagione (le altre nel corso del 2022) e Un Professore. Ben due titoli nuovi su tre nel podio, già confermati con gli sceneggiatori al lavoro. Poi la sorpresa, la serie di TF1 che è stata apprezzata anche dal pubblico italiano. La più seguita delledi Canale 5 è Storia di una Famiglia Perbene. CLASSIFICAVar. % Stagione Precedente 1 R15.510.000 25,51% ...

