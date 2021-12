Decreto Natale 2021: calendario delle misure. Date e testo in Pdf (Di sabato 25 dicembre 2021) Il nuovo Decreto Covid , scattato all'alba della Vigilia di Natale, detta la nuova stretta per tutte le festività per contenere l'avanzata dei contagi Covid e della variante Omicron . Cambia ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Il nuovoCovid , scattato all'alba della Vigilia di, detta la nuova stretta per tutte le festività per contenere l'avanzata dei contagi Covid e della variante Omicron . Cambia ...

Advertising

paulecci : RT @vitalbaa: Decreto-legge (n. 221) pubblicato stasera in Gazzetta Ufficiale, in vigore da domani, giorno di Natale, incorpora il decreto-… - mocettast : RT @Tess_1966: I geni al governo introducono l'obbligo delle #FFP2 sui mezzi pubblici nel weekend di Natale. A Milano non si trova più una… - MaryWinner6 : RT @AndreaVenanzoni: La proroga dello stato di emergenza, prevista dal precedente decreto-legge (mai pubblicato in GU…tanto per la necessit… - Frances47226166 : RT @vitalbaa: Decreto-legge (n. 221) pubblicato stasera in Gazzetta Ufficiale, in vigore da domani, giorno di Natale, incorpora il decreto-… - FoxyBiondi : RT @fanpage: Il nuovo calendario delle misure del governo: alcune entrano in vigore già da oggi, #25dicembre, altre a fine anno, a gennaio… -