Decine di migranti morti in un doppio naufragio avvenuto nelle acque del mar Egeo

Nel secondo naufragio le autorità hanno recuperato 16 corpi , tra cui 12 uomini, tre donne e un bambino, e sono riuscite a salvare 63 persone mentre la loro barca con a bordo 80affondava ...Da ricordare infine che nella notte tra martedì e mercoledì un'altra barca, che si pensa trasportasse fino a 50, è affondata al largo dell'isola di Folegandros.e dispersi.Durante la notte e all'alba l'equipaggio di SeaWatch3 ha soccorso circa 180 persone da due imbarcazioni in pericolo. A bordo della nave ci sono adesso più di 270 naufraghi salvati fra ieri e oggi in t ...Almeno 27 migranti sono morti in due differenti naufragi nel Mar Egeo: tra le vittime sono stati identificate tre donne e un neonato.