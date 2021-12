Concorso scuola secondaria, a breve il via. Cambiano le prove. Cosa c’è da sapere (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo il Concorso ordinario scuola infanzia e primaria, toccherà al Concorso ordinario per al scuola secondaria. Già nelle prime settimane del 2022 potrebbero partire le prove della procedura bandita nel 2020 e rimasta in stand-by. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo ilordinarioinfanzia e primaria, toccherà alordinario per al. Già nelle prime settimane del 2022 potrebbero partire ledella procedura bandita nel 2020 e rimasta in stand-by. L'articolo .

Advertising

SeguiUltimaVoce : Concorso ordinario scuola secondaria: come sopportare la lunga attesa E tu? anche tu sei iscritt* al concorso inse… - FogRos : RT @MD800216: Soluzione per gli #idoneiSTEM come fatto per il concorso straordinario, che a costo zero risolverebbero il problema della ca… - lagenda70889069 : Il video di Natale della scuola di danza Absolutely Dance di Elisa Corona partecipa al concorso lanciato da Radio D… - sisascuola : Si introduce la classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”. Le ore di insegnamento di ed… - TecnicaScuola : Concorso scuola infanzia e primaria. Che cosa studiare per la prova orale -- -