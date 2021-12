Super green pass in bar e palestre | mascherine all' aperto Record di casi | 44mila

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Niente feste in piazza per Capodanno e discoteche di nuovo sbarrate, mascherina obbligatoria all?e schermo Ffp2 indispensabile per andare a cinema, teatro, eventi sportivi e per salire...

L'unico ambito escluso dalpass (vaccinati e guariti) è il lavoro. Eppure lo scontro nel governo è stato durissimo fino all'ultimo istante. Tra chi voleva introdurre l'obbligo vaccinale ...... ma sono facilmente intuibili: seppur la linea vaccinista della Santa Sede non sia in discussione - e lo dimostra il nuovo regolamento promulgato ieri che obbliga alPass residenti e ...Il governo ha varato il nuovo decreto Covid, che entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, ovvero nei prossimi giorni. Le novità sono diverse ...Niente feste in piazza per Capodanno e discoteche di nuovo sbarrate, mascherina obbligatoria all’aperto e schermo Ffp2 indispensabile per andare a cinema, teatro, eventi sportivi e per ...