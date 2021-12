“Sì Sì Vax”, e i tre virologi sprofondarono nel gradimento sul web (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un primo dato c’è e non è per nulla contagioso (chiedo umilmente scusa per il doppio senso, ma è stato difficile resistere alla tentazione!). Come del resto, non hanno resistito alla tentazione di una ricerca di visibilità i tre tenores, pardon, i tre virologi star Lorenzo Pregliasco, Matteo Bassetti e Andrea Crisanti che si sono lanciati nella cover natalizia di Jingle bells canticchiata a “Un giorno da pecora”. Dopo qualche giorno questa imbarazzante esibizione canterina, la cover non è stata né un successo social, né ha avuto fortuna tra le suonerie strambe per il Natale 2021 e non si è guadagnata neanche l’ingresso nell’Olimpo dei #neiperte di TikTok, al più ha prodotto per i tre protagonisti una mini ondata di indignazione sociale e un calo di sentiment da parte degli utenti. Andiamo per ordine. I primi ceffoni social li hanno assestati, come era del resto ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un primo dato c’è e non è per nulla contagioso (chiedo umilmente scusa per il doppio senso, ma è stato difficile resistere alla tentazione!). Come del resto, non hanno resistito alla tentazione di una ricerca di visibilità i tre tenores, pardon, i trestar Lorenzo Pregliasco, Matteo Bassetti e Andrea Crisanti che si sono lanciati nella cover natalizia di Jingle bells canticchiata a “Un giorno da pecora”. Dopo qualche giorno questa imbarazzante esibizione canterina, la cover non è stata né un successo social, né ha avuto fortuna tra le suonerie strambe per il Natale 2021 e non si è guadagnata neanche l’ingresso nell’Olimpo dei #neiperte di TikTok, al più ha prodotto per i tre protagonisti una mini ondata di indignazione sociale e un calo di sentiment da parte degli utenti. Andiamo per ordine. I primi ceffoni social li hanno assestati, come era del resto ...

