Rezza | Delta e Omicron circolano insieme | a Natale precauzioni e accelerare con terze dosi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dicembre 2021 "Continua a crescere il tasso d'incidenza dei casi di Covid - 19 in Italia che si fissa a 351 per 100 mila abitanti mentre Rt è stabile intorno a 1,13 e quindi ancora ben al di ...

...trasmissibile insieme alla varianteè bene in questo periodo festivo mantenere tutte le misure di precauzione individuale oltre ad accelerare la dose di richiamo". Lo ha detto Giovanni, ...... Gianni, dopo il parere positivo della Cts dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa. 'Alla ... più contagi e meno ricoveri rispetto allama vaccino 'bucato' più facilmente Scuola, niente ...(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2021 'Continua a crescere il tasso d'incidenza dei casi di Covid-19 in Italia che si fissa a 351 per 100 ...Roma, 17 dic. askanews) – “Continua ad aumentare il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese che raggiunge i 241 casi per 100mila abitanti. Osserviamo invece una leggera flessione dell' ...