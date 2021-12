Ordigno bellico tra Campoleone e Cisterna: treni in tilt (Di venerdì 24 dicembre 2021) E’ il caos oggi alla stazione Roma Termini: i treni nella tratta Roma-Napoli, via Formia, sono completamente bloccati. Secondo una prima ricostruzione di alcuni testimoni, presenti in stazione poco fa, la motivazione sembrerebbe legata a un Ordigno bellico presente tra le stazioni di Campoleone e Cisterna. Ordigno bellico tra Campoleone e Cisterna: il fatto Una Vigilia di Natale davvero particolare quella di questo 2021: è un susseguirsi continuo di eventi su tutto il territorio di Roma e dintorni. Risale a poco fa la notizia di un blocco dei treni della tratta Roma-Napoli, via Formia. Il fatto sarebbe iniziato alle 12.25. Stando alla testimonianza di una persona presente a Roma Termini, parrebbe che vi è un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021) E’ il caos oggi alla stazione Roma Termini: inella tratta Roma-Napoli, via Formia, sono completamente bloccati. Secondo una prima ricostruzione di alcuni testimoni, presenti in stazione poco fa, la motivazione sembrerebbe legata a unpresente tra le stazioni ditra: il fatto Una Vigilia di Natale davvero particolare quella di questo 2021: è un susseguirsi continuo di eventi su tutto il territorio di Roma e dintorni. Risale a poco fa la notizia di un blocco deidella tratta Roma-Napoli, via Formia. Il fatto sarebbe iniziato alle 12.25. Stando alla testimonianza di una persona presente a Roma Termini, parrebbe che vi è un ...

