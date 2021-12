Le ultime sull’obiettivo numero uno del Napoli in difesa!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sul mercato in entrata delin vista di gennaio. Il settore che necessita, obbligatoriamente, di un innesto, è la difesa. Non possono bastare i soli Juan Jesus e Rrahmani, già costretti durante dicembre agli straordinari, anche per il mese di gennaio. Rrahmani Juan JesusKoulibaly rientrerà a febbraio, e fino ad allora serve qualcuno pronto ad alternarsi con gli altri due difensori centrali a disposizione di Spalletti. I nomi seguiti sono diversi, da Gatti a Yerry Mina, passando da Lukumì a Senesi e la suggestione Kumbulla, ma il profilo in cima alla lista resta Attila Szalai. Il roccioso difensore ungherese, da due anni in Turchia al Fenerbahce, è pronto al grande salto, ma la sua valutazione è in continuo aumento, potrebbero volerci più di 10 milioni di ...