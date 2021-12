La variante omicron domina la fine del 2021 e le altre notizie sul virus

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il decreto festività in Italia, le misure in Europa contro la, negli Stati Uniti approvate le pillole anticovid della Pfizer e della Merck, Cuba ha vaccinato il 93 per cento della popolazione: l’attualità sulla pandemia. Leggi

Advertising

ladyonorato : Se “non ci sono certezze” sulla maggiore o minore aggressività e letalità della variante #Omicron, perché si sta se… - RobertoBurioni : La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso… - emenietti : i vaccini salvano vite. - PuoiFidarti : RT @bad_scientists: IL LATO MEZZO PIENO DEL BICCHIERE. Vi sono notizie positive sulla variante Omicron. Guardiamo a quelle ormai assodate… - laruz14 : RT @OrtigiaP: Omicron, ?@azangrillo? “Gente a casa per paura'Qui se non ci diamo tutti una regolata, ma soprattutto voi media, l’Italia div… -

Ultime Notizie dalla rete : variante omicron

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato alcune nuove restrizioni per contenere l'aumento dei contagi, anche a causa della diffusione della nuova. Critico il mondo delle discoteche, che dovranno chiudere fino al 31 dicembre. Rinviata la decisione sull'obbligo vaccinale24 dicembre 2021 10:19 Meno di un mese dopo la segnalazione della presenza delladel sars - cov - 2 sono ancora pochi i dati a disposizione per confrontare il suo impatto rispetto alla delta in termini di ricoveri e di gravità della malattia conseguente. L'...'Le vaccinazioni restano quindi fondamentali - sottolinea Ricciardi - ma in questa fase ci vuole anche il comportamento, e le misure del governo servono a farci adottare comportamenti sani''.Il governo del Sudafrica dà un’importante svolta alla gestione del Covid, con una decisione senza precedenti da quando è iniziata ...