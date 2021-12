Ffp2, chi ha la barba lunga è come se non la mettesse: “Non vi proteggono” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic — Hipster, motociclisti e aspiranti Babbi Natale che temono il contagio facciano attenzione: l’efficacia delle mascherine di tipo Ffp2 — quelle che il governo ha imposto negli eventi al chiuso e sui mezzi di trasporto pubblici perché dovrebbero fornire una maggiore protezione dal virus — viene ridotta se chi le indossa porta la barba lunga. A lanciare l’allarme è il Cdc (Centro per il controllo delle malattie), il corrispettivo americano dell’Istituto superiore di sanità, che ha elaborato una grafica in cui viene mostrato che un’abbondanza di peli facciali impedisce al dispositivo di protezione individuale di sigillare le vie aeree. Permettendo, così, la trasmissione dei virus, Sars-CoV-2 compreso. La Ffp2 non protegge se porti la barba lunga L’infografica, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic — Hipster, motociclisti e aspiranti Babbi Natale che temono il contagio facciano attenzione: l’efficacia delle mascherine di tipo— quelle che il governo ha imposto negli eventi al chiuso e sui mezzi di trasporto pubblici perché dovrebbero fornire una maggiore protezione dal virus — viene ridotta se chi le indossa porta la. A lanciare l’allarme è il Cdc (Centro per il controllo delle malattie), il corrispettivo americano dell’Istituto superiore di sanità, che ha elaborato una grafica in cui viene mostrato che un’abbondanza di peli facciali impedisce al dispositivo di protezione individuale di sigillare le vie aeree. Permettendo, così, la trasmissione dei virus, Sars-CoV-2 compreso. Lanon protegge se porti laL’infografica, ...

