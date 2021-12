È in radio “Dance”, il nuovo singolo di Eris scritto con Simone Cerratti (Di venerdì 24 dicembre 2021) foto di Manuel GuaglianoneMILANO – È in radio “Dance”, il nuovo singolo di Eris, scritto con Simone Cerratti (Skyvi), già disponibile in digitale (Incisi Records / Believe) e da oggi anche in video su Youtube. Dopo il successo di “Reggaeton Salvaje” Eris presenta il suo nuovo singolo trasportandoci letteralmente in discoteca infatti “Dance” è un ibrido tra reggaeton e Dance pop con un testo spensierato che invita al divertimento e dà il via a futuri progetti che vedranno Eris coinvolto in nuove sfide musicali e bizzarre contaminazioni. “Non è importante l’età o il colore della pelle – spiega l’artista – lo scopo è ballare liberandoci da ogni pensiero ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 dicembre 2021) foto di Manuel GuaglianoneMILANO – È in”, ildicon(Skyvi), già disponibile in digitale (Incisi Records / Believe) e da oggi anche in video su Youtube. Dopo il successo di “Reggaeton Salvaje”presenta il suotrasportandoci letteralmente in discoteca infatti “” è un ibrido tra reggaeton epop con un testo spensierato che invita al divertimento e dà il via a futuri progetti che vedrannocoinvolto in nuove sfide musicali e bizzarre contaminazioni. “Non è importante l’età o il colore della pelle – spiega l’artista – lo scopo è ballare liberandoci da ogni pensiero ...

Advertising

Lopinionista : È in radio “Dance”, il nuovo singolo di Eris scritto con Simone Cerratti - ProximaRadio : Ci siamo: è la vigilia di #Natale. Passate anche questo venerdì speciale con Enrico Milano ed il #MorningShow 2.0!… - radiokemonia : Stai ascoltando: Anne Murray-Could I Have This Dance (1994 - Remaster) La musica anni 80 solo su… - DJs_Fav_Music : - ChannelMusicFR : #NowOnAir #Channelmusic Ray Dalton x Alvaro Soler - Manila Channel Music #pop #Urban #Dance & #Electro… -