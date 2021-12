Discoteche chiuse, i gestori: «Questo è accanimento, 400 mila lavoratori dimenticati» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo la decisione del governo Draghi di chiudere le Discoteche fino al 31 gennaio, i gestori dei locali da ballo hanno deciso di farsi sentire. «Si tornerà a favorire l’abusivismo e a ballare ovunque tranne dove c’è una licenza che lo permette», dichiara Paolo Peroli, portavoce del Comitato Territoriale Esercenti, associazione che riunisce gran parte delle Discoteche di milano. Il timore dei gestori è che, con la chiusura di questi locali, si moltiplichino i festini abusivi, che non rispetteranno la normativa anti-Covid e che sfuggiranno a ogni tipo di controllo delle forze dell’ordine. Senza dimenticare, continua, che chiudendo delle attività come le Discoteche si mettono «in “quarantena” famiglie intere come le nostre. 400mila lavoratori tra pochi ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo la decisione del governo Draghi di chiudere lefino al 31 gennaio, idei locali da ballo hanno deciso di farsi sentire. «Si tornerà a favorire l’abusivismo e a ballare ovunque tranne dove c’è una licenza che lo permette», dichiara Paolo Peroli, portavoce del Comitato Territoriale Esercenti, associazione che riunisce gran parte delledino. Il timore deiè che, con la chiusura di questi locali, si moltiplichino i festini abusivi, che non rispetteranno la normativa anti-Covid e che sfuggiranno a ogni tipo di controllo delle forze dell’ordine. Senza dimenticare, continua, che chiudendo delle attività come lesi mettono «in “quarantena” famiglie intere come le nostre. 400tra pochi ...

ilpost : Le mascherine saranno sempre obbligatorie all'aperto, in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici servirann… - fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Discoteche e sale da ballo chiuse fino al 31 gennaio. Decisione presa all’unanimità in Cdm” - Agenzia_Ansa : Fino al 31 gennaio prossimo le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse. Lo ha… - ermit_ : Ma godo discoteche chiuse a capodanno - FedericoGielle : RT @Signorasinasce: #Sallusti dalla Gentili ha detto che non è il finimondo se le discoteche stanno chiuse. Lo vada a dire ai proprietari e… -