CM Punk: “Io e AJ insieme in AEW? Mai dire mai” (Di venerdì 24 dicembre 2021) CM Punk ha lottato diversi match dal suo ritorno lo scorso agosto e rimane imbattuto in AEW. Nel prossimo futuro c’è in programma la conclusione del suo feud con MJF, e magari un regno titolato nel 2022. Durante un’intervista per ESPN SportsNation, Punk non ha voluto negare la possibilità che sua moglie AJ Mendez si possa unire a lui nella federazione di Jacksonville. Le coppie della AEW L’argomento si è presentato parlando di Adam Cole e Britt Baker, altra coppia nella vita reale che si trova a lavorare per la stessa promotion. I due hanno già suggerito ai fan la possibilità di un team-up sul ring, e hanno parlato di un possibile dream match proprio contro Punk e AJ. Il Second City Saint ha risposto: “Se le dicessi ‘ehi, vuoi fare questo match’ e lei fosse entusiasta di farlo, so per certo ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 dicembre 2021) CMha lottato diversi match dal suo ritorno lo scorso agosto e rimane imbattuto in. Nel prossimo futuro c’è in programma la conclusione del suo feud con MJF, e magari un regno titolato nel 2022. Durante un’intervista per ESPN SportsNation,non ha voluto negare la possibilità che sua moglie AJ Mendez si possa unire a lui nella federazione di Jacksonville. Le coppie dellaL’argomento si è presentato parlando di Adam Cole e Britt Baker, altra coppia nella vita reale che si trova a lavorare per la stessa promotion. I due hanno già suggerito ai fan la possibilità di un team-up sul ring, e hanno parlato di un possibile dream match proprio controe AJ. Il Second City Saint ha risposto: “Se le dicessi ‘ehi, vuoi fare questo match’ e lei fosse entusiasta di farlo, so per certo ...

