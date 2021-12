Brusaferro: "Netta crescita casi in ultimi giorni in tutte le regioni" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dicembre 2021 "Analizzando i dati anche nella settimana delle feste natalizia vediamo una curva che cresce e i casi che aumentano in tutte le regioni del Paese". Così Silvio Brusaferro, dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dicembre 2021 "Analizzando i dati anche nella settimana delle feste natalizia vediamo una curva che cresce e iche aumentano inledel Paese". Così Silvio, dell'...

Advertising

infoitinterno : Brusaferro: incidenza a 352, in netta crescita - infoitscienza : Covid, Brusaferro: “Contagi? Incidenza in netta crescita. Variante Omicron diventerà dominante nelle… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Brusaferro: 'Incidenza a 352, in netta crescita. In netta crescita occupazione posti letto sopra il 10% e 13% con una cre… - salernonotizie : Brusaferro: incidenza a 352, in netta crescita - AnnaM23189 : RT @Agenzia_Ansa: Brusaferro: 'Incidenza a 352, in netta crescita. In netta crescita occupazione posti letto sopra il 10% e 13% con una cre… -