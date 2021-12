And Just Like That...: svelato il destino di Stanford Blatch, personaggio del defunto Willie Garson (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'attore di Sex and the City Willie Garson è scomparso pochi mesi fa, il destino del suo personaggio Stanford Blatch comincia a delinearsi nel quarto episodio del revival And Just Like That.... Il destino di Stanford Blatch, uno dei personaggi preferiti del franchise di Sex and the City interpretato dal compianto Willie Garson, inizia a delinearsi nel quarto episodio del revival And Just Like That.... Attenzione. Se non volete conoscere su And Just Like That... non proseguite nella lettura di questa news In realtà nella serie viene ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'attore di Sex and the Cityè scomparso pochi mesi fa, ildel suocomincia a delinearsi nel quarto episodio del revival And.... Ildi, uno dei personaggi preferiti del franchise di Sex and the City interpretato dal compianto, inizia a delinearsi nel quarto episodio del revival And.... Attenzione. Se non volete conoscere su And... non proseguite nella lettura di questa news In realtà nella serie viene ...

Ultime Notizie dalla rete : And Just And Just Like That...: svelato il destino di Stanford Blatch, personaggio del defunto Willie Garson Il destino di Stanford Blatch , uno dei personaggi preferiti del franchise di Sex and the City interpretato dal compianto Willie Garson , inizia a delinearsi nel quarto episodio del revival And Just Like That... . Attenzione. Se non volete conoscere spoiler su And Just Like That... non proseguite nella lettura di questa news In realtà nella serie viene svelato che il migliore amico di ...

And Just Like That: Ecco come è uscito di scena Willie Garson Il revival di Sex and the City ha dovuto affrontare la scomparsa dell'attore che interpretava Stanford Blatch: lo showrunner Michael Patrick King e gli autori spiegano i retroscena.

