Vicenza | undici positivi nel gruppo squadra | di cui sei giocatori

(Di giovedì 23 dicembre 2021)neldel. Lo comunica lo stesso club biancorosso tramite una nota ufficiale. “All’esito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, in totale sono emersi 11 casi dità al Covid-19, all’interno del, che coinvolgono 6e 5 membri dello staff – si legge nel comunicato -. Tutti i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Il restanteverrà nuovamente sottoposto a tampone molecolare nella giornata di domani, venerdì 24 dicembre”. “Nel frattempo gli allenamenti risultano sospesi sino a nuova comunicazione” conclude la nota del ...

