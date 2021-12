Supermercati aperti nei festivi, sindacati critici: «Serve un tavolo provinciale» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Anche la Filcams Cgil Bergamo interviene nel dibattito sulle aperture di centri commerciali e Supermercati nelle festività natalizie: «È questa la società che vogliamo? Serve un tavolo a livello provinciale per monitorare gli effetti delle aperture incontrastate su lavoratori, famiglie e imprese e sulla qualità dell’occupazione». Nei giorni scorsi la presa di posizione della Fisascat Cisl. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Anche la Filcams Cgil Bergamo interviene nel dibattito sulle aperture di centri commerciali enelletà natalizie: «È questa la società che vogliamo?una livelloper monitorare gli effetti delle aperture incontrastate su lavoratori, famiglie e imprese e sulla qualità dell’occupazione». Nei giorni scorsi la presa di posizione della Fisascat Cisl.

Advertising

CiccioniSe : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Supermercati aperti a #Natale e #Capodanno, sindacati sardi sul piede di guerra - UnioneSarda : #Sardegna - Supermercati aperti a #Natale e #Capodanno, sindacati sardi sul piede di guerra - VaiMimmo : @sbonaccini @Fred_J_Earls @micheleboldrin @googlenews Spiaze ma i tamponi fatti in casa da soli sono l'unica arma p… - coeurdellion : Devo dire, da persona che fa comodamente orari di ufficio al lavoro, che non concepisco il perché i supermercati st… - atimo13 : @dottorbarbieri Niente cenoni neanche tra familiari, supermercati aperti solo per i supergrinpassati, coprifuoco tr… -