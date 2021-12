Stadio Roma, il Comune chiede un risarcimento elevato ai giallorossi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tiene banco anche il caso Stadio in casa Roma per lo Stadio, il Comune avrebbe chiesto un risarcimento di 331 milioni Continua la telenovela sullo Stadio della Roma a Tor di Valle. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Comune avrebbe chiesto un maxi risarcimento al club giallorosso. La cifra ammonterebbe a circa 331 milioni di euro da suddividere anche con i due ex partner del progetto: Euronova e Cpi. La conta dei danni sarebbe sull’immagine, le ore perse dei dipendenti e le opere pubbliche il tutto per la cifra suddetta. Gli avvocati giallorossi avrebbero già presentato un controricorso al Tar del Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tiene banco anche il casoin casaper lo, ilavrebbe chiesto undi 331 milioni Continua la telenovela sullodellaa Tor di Valle. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ilavrebbe chiesto un maxial club giallorosso. La cifra ammonterebbe a circa 331 milioni di euro da suddividere anche con i due ex partner del progetto: Euronova e Cpi. La conta dei danni sarebbe sull’immagine, le ore perse dei dipendenti e le opere pubbliche il tutto per la cifra suddetta. Gli avvocatiavrebbero già presentato un controricorso al Tar del Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

