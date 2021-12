Modena | si è laureato mentre l' ex moglie lavorava | dovrà versarle l' assegno di divorzio

Advertising

gazzettamodena : Modena, la sentenza: «Lei lavorava, lui si è laureato L’assegno di divorzio le spetta» - fisco24_info : Lei lavorava, così lui si è laureato: sì all'assegno di divorzio: Modena, anche la Cassazione dà ragione alla ex mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Modena laureato

Un ingegnere si èe ha ottenuto una collocazione occupazionale adeguata grazie all'impegno della ex moglie, ... È quanto ha stabilito, come riporta la Gazzetta di, la Corte di Cassazione ...Si èin ingegneria grazie all'impegno della sua ex moglie, che lo ha mantenuto per tutto il ... Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di, la coppia è stata sposata per due anni: lei ...Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. La donna ha chiesto il mantenimento per riequilibrare quanto fatto per la famiglia ...L'impegno della ex moglie gli ha consentito di laurearsi e di ottenere una collocazione lavorativa adeguata, mentre la donna ha rinunciato a più alti livelli di impiego nel proprio ...