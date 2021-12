Mascherine all'aperto e discoteche chiuse: le nuove regole contro la variante Omicron (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ogni due giorni raddoppiano i casi di Omicron. In Italia è in forte crescita la percentuale della variante. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità del 20 dicembre sarebbe al 28% con forti variabilità regionali. Per proteggere il Paese da questa rapida diffusione il governo impone le Mascherine all'aperto anche in zona bianca e aggiunge nuove restrizioni a chi non ha il Super Green Pass Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ogni due giorni raddoppiano i casi di. In Italia è in forte crescita la percentuale della. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità del 20 dicembre sarebbe al 28% con forti variabilità regionali. Per proteggere il Paese da questa rapida diffusione il governo impone leall'anche in zona bianca e aggiungerestrizioni a chi non ha il Super Green Pass

