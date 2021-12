Il sindaco Giuseppe Sala scrive a Leggo gli auguri ai cittadini di Milano: 'Con voi la città riparte ambiziosa e solidale' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sta per finire un altro anno difficile, per la nostra città, il nostro Paese e il mondo intero. La pandemia e la crisi economica e sociale alimentata dal Covid sono ancora una realtà con cui tutti noi ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sta per finire un altro anno difficile, per la nostra, il nostro Paese e il mondo intero. La pandemia e la crisi economica e sociale alimentata dal Covid sono ancora una realtà con cui tutti noi ...

Advertising

leggoit : Il sindaco Giuseppe Sala scrive a Leggo gli auguri ai cittadini di #Milano: «Con voi la città riparte ambiziosa e s… - Joe911S : RT @ultimenotizie: A #Palau, in Sardegna, per il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro in famiglia serve il #Greenpass. Lo impone u… - GraziaAmelia : RT @ultimenotizie: A #Palau, in Sardegna, per il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro in famiglia serve il #Greenpass. Lo impone u… - FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: A #Palau, in Sardegna, per il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro in famiglia serve il #Greenpass. Lo impone u… - gianpi56 : RT @ultimenotizie: A #Palau, in Sardegna, per il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro in famiglia serve il #Greenpass. Lo impone u… -