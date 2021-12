Draghi torna ad agitare. L’inutile spauracchio dell’obbligo vaccinale. La minaccia non convincerà i No Vax. Ma irrigidirà le loro convinzioni. I test obbligatori anche per i vaccinati sono una tassa occulta (Di giovedì 23 dicembre 2021) “L’obbligo vaccinale resta sempre sullo sfondo, non è stato mai escluso. Valuteremo l’estensione dell’obbligo ad altre categorie, non so se verrà discusso in cabina di regia ma il tema, visto l’andamento dei contagi, sarà discusso a breve”. Questo quanto ha detto Mario Draghi convinto, in cuor suo, che con la situazione in netto peggioramento è tempo di dare l’ultima spallata al Covid. Eppure dopo un anno di campagna vaccinale dovrebbe essere ormai chiaro che in Italia esiste uno zoccolo duro di No Vax che non intende immunizzarsi e non lo farà mai a prescindere da cosa deciderà il governo. Una posizione ormai talmente radicalizzata e incancrenita che appare surreale pensare di poter smuovere – o addirittura superare – imponendo un obbligo che è ormai fuori tempo massimo. Del resto non si capisce perché ciò dovrebbe ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 dicembre 2021) “L’obbligoresta sempre sullo sfondo, non è stato mai escluso. Valuteremo l’estensionead altre categorie, non so se verrà discusso in cabina di regia ma il tema, visto l’andamento dei contagi, sarà discusso a breve”. Questo quanto ha detto Marioconvinto, in cuor suo, che con la situazione in netto peggioramento è tempo di dare l’ultima spallata al Covid. Eppure dopo un anno di campagnadovrebbe essere ormai chiaro che in Italia esiste uno zoccolo duro di No Vax che non intende immunizzarsi e non lo farà mai a prescindere da cosa deciderà il governo. Una posizione ormai talmente radicalizzata e incancrenita che appare surreale pensare di poter smuovere – o addirittura superare – imponendo un obbligo che è ormai fuori tempo massimo. Del resto non si capisce perché ciò dovrebbe ...

