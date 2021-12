Concerto di Natale 2021 | cantanti e ospiti sul palco

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La 29° edizione deldiandrà in onda venerdì 24 dicembrein prima serata su Canale 5. Quest'anno, a presentare questo straordinario evento, ci sarà Federica Panicucci che avrà modo di ospitare suldavvero un gran numero di stelle della musica italiana e internazionale. Oltre alla musica, nel corso della serata ci saranno anche momenti che permetteranno di affrontare temi importanti e delicati. Tutto l'evento si potrà seguire anche sintonizzandosi su Radio R101 che sarà infatti la radio ufficiale. La regia deldiè stata affidata come ormai da molti anni a Roberto Cenci. Stelle della musica italiana e internazionale suldeldiLa 29° edizione del ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Tra pochissimo la seconda replica del concerto di Natale alla Basilica di San Marco. Marco Gemmani dirige i Solis… - mikasounds : Sono così felice di condividere con voi questo Natale la registrazione del concerto alla Philharmonie di Parigi ! C… - teatrolafenice : ?? A Baldassare Galuppi, detto il buranello, perchè nato nella piccola isola di tutti i colori della Laguna, è dedic… - Kitara1961 : RT @angelicadisogno: - NuovaScintilla : 23.12.21 – Dopo l’interruzione dello scorso anno, tornerà stasera, giovedì 23 dicembre, alle ore 21, nella Cattedra… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerto Natale

Alle ore 17.30 presso il Teatro Nuovo 'Giovanni Da Udine', nel tradizionaledidella città di Udine, con l'esibizione di dodici pianisti, si commemora la triste ricorrenza.Tutti questi appuntamenti fanno parte de "L'incanto del", il programma natalizio del Comune di Cinisi curato dalla Pro Loco 2. Zero, in collaborazione con le diverse realtà associative locali. ...Studio della Confartigianato sulle imprese attive nei settori che offrono prodotti e servizi tipici del Natale ...ROMA - "Dieci bellissime donne, professioniste, artiste e mamme, con questo concerto, hanno voluto mettere in campo tutto il loro impegno per sensibilizzare, attraverso la musica, ...