Antonella Clerici vs Elisa Isoardi, la 'guerra' continua? Fan scatenati (Di giovedì 23 dicembre 2021) Scoppia la polemica social tra i fan di Antonella Clerici e Elisa Isoardi. Posizioni contrapposte e molto dure. Ecco cosa è accaduto. Antonella Clerici e Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco è stato un programma che ha accompagnato per lungo tempo gli italiani. Soprattutto la conduzione di Antonella Clerici convinceva e piaceva molto. Infatti gli ascolti erano straordinari nonostante la messa in onda nella tarda mattinata. Era un programma molto seguito anche grazie alla presenza di Anna Moroni. Un rapporto che si è concluso anche per lei. Le strade tra il programma e Antonella Clerici si sono separate. Al settimanale "Chi", la conduttrice ha deciso di togliersi qualche ...

