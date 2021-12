Variante Omicron, per Abrignani è esplosiva: "Serve l'obbligo vaccinale, se non ora quando?" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "La Variante Omicron è esplosiva. Se non mettiamo l'obbligo vaccinale ora, quando? E' probabile che l'aumento di contagi in Italia sia già dovuto alla nuova Variante. Sappiamo che avremo picchi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "La. Se non mettiamo l'ora,? E' probabile che l'aumento di contagi in Italia sia già dovuto alla nuova. Sappiamo che avremo picchi di ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Draghi e Speranza dicono che abbiamo un vantaggio con Omicron sul resto d'Europa, ma molto probabilmente non è vero… - AurelianoStingi : Nelle ultime settimane ho postato questa tabella per farvi apprezzare la potenza devastante dei vaccini. Purtroppo… - Adnkronos : Variante #Omicron, Lopalco: 'No a tampone per vaccinati, messaggio sbagliato'. - Hepicuro : RT @GiovanniPaglia: Ora che la variante Omicron galoppa, dovremo ricordarci di Brunetta, che per ragioni solo ideologiche e in nome dell’e… - maddi1703 : RT @GiovaQuez: AstraZeneca ha annunciato di essere al lavoro con l'università di Oxford per produrre un vaccino specifico per la variante #… -