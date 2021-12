Polvere di Marte: gli scienziati hanno avuto un colpo di genio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le tempest marziane di Polvere forse potrebbero aiutare gli astronauti a generare corrente elettrica. L’idea, tanto singolare quanto geniale, arriva da una nuova ricerca che si domanda come poter trovare fonti energetiche alternative su Marte. La Polvere su Marte può essere una risorsa? (captured) – curiosauro.itTempeste di Polvere ed energia su Marte Dunque le tempeste di Polvere e un’atmosfera rarefatta potrebbero giocare un ruolo determinante nelle prossime missioni spaziali. A quanto pare, infatti, questi elementi potrebbero trasformarsi in fonti di energia alternativa. E così, le tempeste di Polvere che tanto inquietano e infastidiscono gli astronomi e gli astronauti potrebbero essere interpretate non più come ostacoli ma come opportunità. Gli ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le tempest marziane diforse potrebbero aiutare gli astronauti a generare corrente elettrica. L’idea, tanto singolare quanto geniale, arriva da una nuova ricerca che si domanda come poter trovare fonti energetiche alternative su. Lasupuò essere una risorsa? (captured) – curiosauro.itTempeste died energia suDunque le tempeste die un’atmosfera rarefatta potrebbero giocare un ruolo determinante nelle prossime missioni spaziali. A quanto pare, infatti, questi elementi potrebbero trasformarsi in fonti di energia alternativa. E così, le tempeste diche tanto inquietano e infastidiscono gli astronomi e gli astronauti potrebbero essere interpretate non più come ostacoli ma come opportunità. Gli ...

