Draghi: "Tampone per chi non ha terza dose" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Domani 23 dicembre il Governo deciderà come reagire alla quarta ondata trainata dalla variante Covid. Alla cabina di regia sui discuterà di mascherine anche all'aperto, già oggi previste in caso di grandi assembramenti... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Domani 23 dicembre il Governo deciderà come reagire alla quarta ondata trainata dalla variante Covid. Alla cabina di regia sui discuterà di mascherine anche all'aperto, già oggi previste in caso di grandi assembramenti...

Advertising

Donzelli : Quindi il #tampone non è sicuro e serve il #supergreenpass con il solo #vaccino per andare al ristorante, ma per an… - iconanews : Draghi, si valuta mascherina all' aperto e tampone vaccinati - ciccio_liso : RT @GiovaQuez: Draghi: 'In Cabina di regia domani discuteremo di come rallentareOmicron. Ad esempio con l'utilizzo di mascherine all'aperto… - giubileif : Tampone anche per vaccinati, obbligo mascherine all’aperto, andiamo incontro a nuove restrizioni dopo che per mesi… - GabriVernucci : Il tampone obbligatorio anche per i vaccinati? Quindi il cinema lo pago 30 euro, il teatro 50 e lo stadio anche 100? Evitiamo.. #Draghi -