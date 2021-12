Bonucci e le 300 partite con la Juve

Leggi su footdata

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Contro il Cagliari è arrivata la vittoria numero 300 per Leonardocon la maglia dellantus in tutte le competizioni. Il Cagliari è la vittima preferita di Federico Bernardeschi in Serie A: quattro reti in otto sfide. Quella di stasera è la prima realizzata in un match casalingo. Dalbert è il primo giocatore del Cagliari ad aver collezionato cinque cartellini gialli in cinque match diversi nella Serie A in corso. Contro lantus João Pedro ha collezionato la sua 200ª presenza in Serie A. Questo è il gol numero 37 di Moise Kean in carriera in tutte le competizioni per club; tra chi ha raggiunto questa cifra in competizioni dei 5 maggiori campionati europei, solamente Sancho e Haaland sono più giovani di lui. Con il successo sul Cagliari, Massimiliano Allegri ha eguagliato Fabio Capello per numero di vittorie da allenatore ...