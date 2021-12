Un posto al Sole: Viola torna a Palazzo Palladini (Di martedì 21 dicembre 2021) Nella puntata di oggi Viola torna a casa per Natale. Rossella invece ritrova finalmente la serenità perduta. Viola torna a Napoli per le festività natalizieUna nuova puntata attende i fan di Un posto al Sole. Nella puntata di oggi, in onda dalle 20.35 circa su Rai 3 vedremo far ritorno a Palazzo Palladini Viola. La donna tornerà a casa per trascorrere le feste di Natale con la sua famiglia mentre diversamente farà Rossella. Dopo aver litigato con sua madre e aver capito la grande opportunità che ha avuto Michele, deciderà di partire con Riccardo. Infine. Alberto cercherà di convincere Clara a concedergli una chance. Rossella lascia Napoli, Viola torna a casa Nella puntata di oggi di ... Leggi su formatonews (Di martedì 21 dicembre 2021) Nella puntata di oggia casa per Natale. Rossella invece ritrova finalmente la serenità perduta.a Napoli per le festività natalizieUna nuova puntata attende i fan di Unal. Nella puntata di oggi, in onda dalle 20.35 circa su Rai 3 vedremo far ritorno a. La donna tornerà a casa per trascorrere le feste di Natale con la sua famiglia mentre diversamente farà Rossella. Dopo aver litigato con sua madre e aver capito la grande opportunità che ha avuto Michele, deciderà di partire con Riccardo. Infine. Alberto cercherà di convincere Clara a concedergli una chance. Rossella lascia Napoli,a casa Nella puntata di oggi di ...

