Manovra | via libera al rinvio delle cartelle esattoriali

ROMA (ITALPRESS) – Hanno preso il via nella notte i lavori della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra economica. La seduta è slittata più volte, dopo diverse riunioni tra Governo e maggioranza. Resta ancora da sciogliere il nodo del superbonus. Secondo l'intesa raggiunta la riformulazione dovrebbe cancellare il tetto Isee di 25mila euro per le villette unifamiliari, ma l'emendamento è stato subito accantonato per ulteriori approfondimenti. Approvato il rinvio delle cartelle esattoriali. "Ci siamo battuti e lo abbiamo ottenuto. Passa al Senato l'emendamento per il rinvio delle cartelle esattoriali. Si avranno 6 mesi per pagare cartelle notificate entro marzo 2022, senza sanzioni e interessi di mora.

