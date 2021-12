Le Carrè raddoppia | a Roma un angolo di Francia ad alta quota

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 dicembre 2021) Metti una sera a cena in un angolino diad: è la nuova proposta che arriva da Le Carré Français, punto di riferimentono dell’enogastronomia transalpina nel locale brasserie di Prati. Una new entry che il locale fondato da Jildaz Mahé propone con un riadattamento del suo primo piano in stile baita, con tanto di camino che tiene compagnia da un maxi-schermo tra sedute in velluto e arredi caldi, dove trascorrere le festività natalizie e i giorni più freddi dell’anno. Il menu studiato ad hoc è tipico delle località montane oltreconfine, con l’intramontabile Raclette, fragranti pani che arrivano dalla panetteria fiore all’occhiello del locale nonché pasticceria in salsa francese, e naturalmente i piatti di chef Letizia Tognelli. “Il progetto nasce dall’idea di completare l’offerta della ...