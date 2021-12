Scuola Covid, a Codogno chiuse tutte le scuole: alunni in Dad dalle elementari al liceo (Di lunedì 20 dicembre 2021) All'Istituto comprensivo di Codogno la preside Cecilia Cugini, insieme al Consiglio di istituto, ha deciso di chiudere completamente tutti i 7 plessi di Codogno tra Scuola dell'infanzia,... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 20 dicembre 2021) All'Istituto comprensivo dila preside Cecilia Cugini, insieme al Consiglio di istituto, ha deciso di chiudere completamente tutti i 7 plessi ditradell'infanzia,...

Advertising

chetempochefa : 'In questo momento l'incidenza massima del covid nel nostro Paese è nei bambini da 0 a 9 anni, che sono non vaccina… - PATRIZI21156466 : RT @Elle10_elle: In mezzo alla campagna veneta pare ci sia una scuola parentale (dalle elementari ai primi 2 anni delle superiori) dove gli… - JuveNelCuore88 : RT @chetempochefa: 'In questo momento l'incidenza massima del covid nel nostro Paese è nei bambini da 0 a 9 anni, che sono non vaccinati, f… - francom1505 : RT @Elle10_elle: In mezzo alla campagna veneta pare ci sia una scuola parentale (dalle elementari ai primi 2 anni delle superiori) dove gli… - Nanenmonio1 : RT @ResPubl79983835: ?? ?? Ministero della Salute argentino: 'morta bambina di tre anni poco dopo la vaccinazione covid'. L'Argentina ha auto… -