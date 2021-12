Retroscena su Sophie Codegoni: “radiata da Uomini e Donne” | L’indiscrezione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sophie Codegoni al momento è una concorrente del Grande Fratello Vip, ma prima di approdare al reality ha partecipato a Uomini e Donne dove pare, stando ad un’indiscrezione non confermata dai diretti interessati, sarebbe stata “radiata”. Ecco il Retroscena bomba sulla gieffina Sophie Codegoni da quattro mesi si trova dentro la casa di Cinecittà, dove si è fatta volere bene dai suoi compagni d’avventura e dove sta vivendo un flirt con Gianmaria Antinolfi. Sulla gieffina sta però circolando un’indiscrezione secondo cui sarebbe stata “radiata” dalla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La modella 19enne è stata tronista nel dating show ed è lì che tra tantissimi corteggiatori ha scelto poi di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 dicembre 2021)al momento è una concorrente del Grande Fratello Vip, ma prima di approdare al reality ha partecipato adove pare, stando ad un’indiscrezione non confermata dai diretti interessati, sarebbe stata “”. Ecco ilbomba sulla gieffinada quattro mesi si trova dentro la casa di Cinecittà, dove si è fatta volere bene dai suoi compagni d’avventura e dove sta vivendo un flirt con Gianmaria Antinolfi. Sulla gieffina sta però circolando un’indiscrezione secondo cui sarebbe stata “” dalla trasmissione di Maria De Filippi,. La modella 19enne è stata tronista nel dating show ed è lì che tra tantissimi corteggiatori ha scelto poi di ...

