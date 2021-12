Novavax, arriva l’approvazione dell’Ema (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Ema (Agenzia europea del farmaco), ha approvato l’immissione in commercio del vaccino Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax. La decisione, presa il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell’Ema, è arrivata nel pomeriggio di oggi. Nuvaxovid diventa quindi in quinto vaccino anti-Covid in commercio in Europa. Stanley C. Erck, presidente e ad Novavax ha detto in merito: “Novavax apprezza l’opinione positiva del Chmp sul nostro vaccino e attendiamo con impazienza una decisione da parte della Commissione europea. Un’autorizzazione della Commissione consegnerebbe il primo vaccino a base di proteine all’UE. La possibilità di scegliere tra i vaccini porterà a un aumento dell’immunizzazione”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Ema (Agenzia europea del farmaco), ha approvato l’immissione in commercio del vaccino Covid Nuvaxovid, prodotto da. La decisione, presa il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano, èta nel pomeriggio di oggi. Nuvaxovid diventa quindi in quinto vaccino anti-Covid in commercio in Europa. Stanley C. Erck, presidente e adha detto in merito: “apprezza l’opinione positiva del Chmp sul nostro vaccino e attendiamo con impazienza una decisione da parte della Commissione europea. Un’autorizzazione della Commissione consegnerebbe il primo vaccino a base di proteine all’UE. La possibilità di scegliere tra i vaccini porterà a un aumento dell’immunizzazione”. L'articolo proviene da Italia Sera.

