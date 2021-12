Meteo 20 dicembre: la settimana di Natale inizia con freddo e nuvole (Di lunedì 20 dicembre 2021) Meteo 20 dicembre ancora un’aria gelida in l’Italia, ma condizioni Meteo stabili senza alcuna perturbazione prevista. A partire da questo lunedì 20 dicembre e per tutta la prima metà della settimana il Meteo prevede un clima molto freddo e l’arrivo del maltempo a partire da domani. La settimana di Natale dunque inizierà con un clima instabile e freddo. POTREBBE INTERESSARTI: Paladina, rissa fatale all’uscita della discoteca Evolution: morti due giovani di 21 e 24 anni Immagine indicativa Meteo 20 dicembre 2021 (fonte: gettyimages) Il cielo oggi sarà asciutto in tutte le regioni italiane, ma attenzione all’aumento delle nuvole e il temporaneo calo termico che ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 dicembre 2021)20ancora un’aria gelida in l’Italia, ma condizionistabili senza alcuna perturbazione prevista. A partire da questo lunedì 20e per tutta la prima metà dellailprevede un clima moltoe l’arrivo del maltempo a partire da domani. Ladidunque inizierà con un clima instabile e. POTREBBE INTERESSARTI: Paladina, rissa fatale all’uscita della discoteca Evolution: morti due giovani di 21 e 24 anni Immagine indicativa202021 (fonte: gettyimages) Il cielo oggi sarà asciutto in tutte le regioni italiane, ma attenzione all’aumento dellee il temporaneo calo termico che ...

