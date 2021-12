Manovra. Arriva un fondo per gli sfratti bloccati (Di lunedì 20 dicembre 2021) il fondo avrà una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, ed erogherà contributi - pari al 50% del canone, ma non oltre 6400 euro - ai proprietari di casa per ciascun mese per cui ha subito la sospensione dell'esecuzione, fino ad un massimo di 16 mesi Leggi su rainews (Di lunedì 20 dicembre 2021) ilavrà una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, ed erogherà contributi - pari al 50% del canone, ma non oltre 6400 euro - ai proprietari di casa per ciascun mese per cui ha subito la sospensione dell'esecuzione, fino ad un massimo di 16 mesi

