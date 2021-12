Bavaglio ai pm, dopo il silenzio in Parlamento l’ordine dei giornalisti scrive a Csm e Cassazione: “Informazione a rischio censura” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “A seguito dell’entrata in vigore del decreto sulla presunzione d’innocenza è necessaria la definizione di linee guida nazionali, chiare e trasparenti, per garantire il diritto dei cittadini di essere compiutamente informati in relazione ai procedimenti penali”. È questo l’oggetto della lettera inviata dal presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, al vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura e al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il presidente dell’Odg, in pratica, chiede un intervento urgente finalizzato ad evitare il rischio che possa “calare il silenzio sulle inchieste, magari proprio quelle a carico di personaggi importanti”. L’oggetto della missiva è legato al decreto legislativo “sulla presunzione di innocenza” approvato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) “A seguito dell’entrata in vigore del decreto sulla presunzione d’innocenza è necessaria la definizione di linee guida nazionali, chiare e trasparenti, per garantire il diritto dei cittadini di essere compiutamente informati in relazione ai procedimenti penali”. È questo l’oggetto della lettera inviata dal presidente del Consiglio nazionale deldei, Carlo Bartoli, al vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura e al Procuratore generale presso la Corte di. Il presidente dell’Odg, in pratica, chiede un intervento urgente finalizzato ad evitare ilche possa “calare ilsulle inchieste, magari proprio quelle a carico di personaggi importanti”. L’oggetto della missiva è legato al decreto legislativo “sulla presunzione di innocenza” approvato ...

