Alex Zanardi è tornato a casa | l’annuncio ai Collari d’Oro 2021

(Di lunedì 20 dicembre 2021), come ha comunicato la moglie Daniela.è arrivato durante la cerimonia deialla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma. Il campione paralimpico di handbike è stato a lungo ricoverato dopo l’incidente avvenuto il 19 giugno 2020. “E’ il regalo più bello che potessimo ricevere, sperando possa ritrovare serenità familiare e successi di ripresa”, ha detto Luca Pancalli presidente del Comitato italiano paralimpico dal palco. “E’ una notizia meravigliosa, è stato un grande successo, consente a lui di fare Natale a”, ha aggiunto Malagò. “E’ una notizia splendida in una giornata che incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia, questo è il potere ...

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

Natale a casa per, che passerà così le festività con la famiglia. Lo ha annunciato Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro, all'...di Redazione Online L'annuncio alla cerimonia dei Collari d'Oro del Coni: "Una notizia meravigliosa per il nostro mondo" "è tornato a casa". A farlo sapere è la moglie del campione, Daniela Manni . La notizia è stata comunicata questa mattina dal palco dell'Auditorium, dove è in corso la cerimonia dei ...Arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Alex Zanardi. Il campione di Formula 1 è tornato a casa: a farlo sapere è la moglie del campione, Daniela Manni. La notizia è stata comunicata ...Zanardi il campione paralimpico che aveva avuto un gravissimo incidente un anno e mezzo fa, è tornato a casa e festeggerà il Natale con la sua famiglia ...