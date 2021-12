Torino vs Verona … storie di ex (Di domenica 19 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Scrivi Renato Zaccarelli e pensi alla bandiera granata. Il Torino lo mandò in prestito anche al Verona, con la quale esordì in A il 7 ottobre 1973. Negli scaligeri che nel 1968 conquistavano la prima promozione nel massimo campionato vi erano Sergio Maddè ed Emiliano Mascetti, due colonne gialloblù che hanno vestito anche la casacca torinista. Vi era inoltre Gianni Bui, poi quattro annate al Filadelfia dal 1970 al ’74. Due stagioni in riva all’Adige per Vincenzo Traspedini, debuttante nella massima serie con il club sabaudo nel 1960. Un campionato a Verona e vari con i granata per Giambattista Moschino, mentre nel ’72 Livio Luppi giungeva in veneto dal capoluogo sabaudo. Un’annata con l’Hellas per Sergio Taddei, il quale aveva esordito con il Torino: come Claudio Garella, ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 19 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Scrivi Renato Zaccarelli e pensi alla bandiera granata. Illo mandò in prestito anche al, con la quale esordì in A il 7 ottobre 1973. Negli scaligeri che nel 1968 conquistavano la prima promozione nel massimo campionato vi erano Sergio Maddè ed Emiliano Mascetti, due colonne gialloblù che hanno vestito anche la casacca torinista. Vi era inoltre Gianni Bui, poi quattro annate al Filadelfia dal 1970 al ’74. Due stagioni in riva all’Adige per Vincenzo Traspedini, debuttante nella massima serie con il club sabaudo nel 1960. Un campionato ae vari con i granata per Giambattista Moschino, mentre nel ’72 Livio Luppi giungeva in veneto dal capoluogo sabaudo. Un’annata con l’Hellas per Sergio Taddei, il quale aveva esordito con il: come Claudio Garella, ...

