Roma, incidente all’alba: l’auto finisce contro un albero e muoiono due sorelle (Di domenica 19 dicembre 2021) Due sorelle sono morte in un incidente stradale alle 5.30 a Roma, in via Cilicia, tra Piramide e Appio. l’auto era una Peugeot 307 e al volante c’era la ragazza più grande (23 anni). La vettura si è accartocciata nell’imbatto con un albero. La sorella più piccola aveva 19 anni. Le due ragazze abitavano in zona Centocelle, non è escluso che stessero tornado a casa all’alba. SOno decedute a seguito dell’impatto. Sul posto intervenute numerose pattuglie del Gruppo VI Torri della polizia locale di Roma Capitale a cui sono affidate le attività di indagine. Leggi su tpi (Di domenica 19 dicembre 2021) Duesono morte in unstradale alle 5.30 a, in via Cilicia, tra Piramide e Appio.era una Peugeot 307 e al volante c’era la ragazza più grande (23 anni). La vettura si è accartocciata nell’imbatto con un. La sorella più piccola aveva 19 anni. Le due ragazze abitavano in zona Centocelle, non è escluso che stessero tornado a casa. SOno decedute a seguito dell’impatto. Sul posto intervenute numerose pattuglie del Gruppo VI Torri della polizia locale diCapitale a cui sono affidate le attività di indagine.

Advertising

Corriere : Roma, auto finisce contro un albero all’alba: morte due ragazze - rtl1025 : ?? Tragico #incidente all'alba a #Roma. Due ragazze sono morte dopo che la loro #auto è finita contro un #albero in… - simcopter : RT @rtl1025: ?? Tragico #incidente all'alba a #Roma. Due ragazze sono morte dopo che la loro #auto è finita contro un #albero in via Cilicia… - rep_roma : Incidente a Roma, auto finisce contro un albero: morte sul colpo due sorelle [aggiornamento delle 15:04] - Italia_Notizie : Auto contro un albero a Roma, due sorelle di 19 e 23 anni morte in un incidente all’alba -