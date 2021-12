Possibile addio tra Freuler e l’Atalanta! Ma il giocatore può restare in Serie A (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo la schiacciante di vittoria con l’Atalanta, la Roma pensa a rinforzarsi. E proprio dalla Dea può arrivare il nuovo rinforzo. Infatti, come riporta Calciomercato.com, Tiago Pinto fiuta il colpo Remo Freuler. Freule, Roma, AtalantaLo svizzero è in scadenza nel 2022 e, dopo sette anni, può salutare Bergamo, vista anche la crescita esponenziale di Koopmeiners. Percassi in ogni caso vorrebbe prolungare di un anno ma, se dovesse arrivare un’offerta di 10 milioni a gennaio, verrebbe presa in considerazione per non perdere il proprio centrocampista a zero. Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo la schiacciante di vittoria con l’Atalanta, la Roma pensa a rinforzarsi. E proprio dalla Dea può arrivare il nuovo rinforzo. Infatti, come riporta Calciomercato.com, Tiago Pinto fiuta il colpo Remo. Freule, Roma, AtalantaLo svizzero è in scadenza nel 2022 e, dopo sette anni, può salutare Bergamo, vista anche la crescita esponenziale di Koopmeiners. Percassi in ogni caso vorrebbe prolungare di un anno ma, se dovesse arrivare un’offerta di 10 milioni a gennaio, verrebbe presa in considerazione per non perdere il proprio centrocampista a zero.

Advertising

GoalItalia : 'Non può sempre difendere con altri 10 in area di rigore' Adani sul possibile addio di #DeLigt alla Juventus ?? - IliasseY56 : RT @GoalItalia: 'Non può sempre difendere con altri 10 in area di rigore' Adani sul possibile addio di #DeLigt alla Juventus ?? https://t.co… - Triangl63225358 : RT @GoalItalia: 'Non può sempre difendere con altri 10 in area di rigore' Adani sul possibile addio di #DeLigt alla Juventus ?? https://t.co… - Filo2385Filippo : RT @GoalItalia: 'Non può sempre difendere con altri 10 in area di rigore' Adani sul possibile addio di #DeLigt alla Juventus ?? https://t.co… - 27Peppe : RT @GoalItalia: 'Non può sempre difendere con altri 10 in area di rigore' Adani sul possibile addio di #DeLigt alla Juventus ?? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Possibile addio Cosa compreremo (e come) nel metaverso del 2030 Ma allora come sarà possibile, a quel punto, distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è? Si ... Come compreremo nel metaverso del 2030: addio alla privacy Diventeremo, in questo scenario utopistico,...

Calciomercato Juventus, polveriera De Ligt - 'Bordata' ad Allegri All'improvviso, come un fulmine a ciel sereno, le parole di Mino Raiola inerenti un possibile addio di De Ligt hanno squarciato un tranquillo pomeriggio in casa Juventus.

TMW - Radu-Inter, possibile addio: ci pensa il Genoa e piace in Francia TUTTO mercato WEB Juric: “Infortunio Praet, scelta pronta per l’Inter! Addio Verona, sono stato uno stronzo” Le condizioni di Praet e non solo. Ivan Juric, allenatore del Torino, ha commentato così la partita contro il Verona: “La squadra ha fatto meglio di quanto mi aspettassi nel primo tempo, mi sembrava u ...

Addio sole, a Natale tornano piogge forti e neve La perturbazione sospinta da venti meridionali sarà alimentata da aria piuttosto fredda in quota che permetterà alla neve di cadere copiosa a quote superiori ai 1000-1200 metri Addio sole durante la s ...

Ma allora come sarà, a quel punto, distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è? Si ... Come compreremo nel metaverso del 2030:alla privacy Diventeremo, in questo scenario utopistico,...All'improvviso, come un fulmine a ciel sereno, le parole di Mino Raiola inerenti undi De Ligt hanno squarciato un tranquillo pomeriggio in casa Juventus.Le condizioni di Praet e non solo. Ivan Juric, allenatore del Torino, ha commentato così la partita contro il Verona: “La squadra ha fatto meglio di quanto mi aspettassi nel primo tempo, mi sembrava u ...La perturbazione sospinta da venti meridionali sarà alimentata da aria piuttosto fredda in quota che permetterà alla neve di cadere copiosa a quote superiori ai 1000-1200 metri Addio sole durante la s ...