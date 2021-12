Perché l’esercito afghano ha perso contro i talebani (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo avere infestato rapidamente i distretti rurali e anche centri urbani ben più importanti, le forze talebane si sono infiltrate nella capitale afghana, Kabul, prendendo il potere con un tentativo dalla notevole portata e velocità. Con una maggiore forza armata a disposizione, il governo afghano avrebbe dovuto avere la meglio, almeno teoricamente. Sulla carta le InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo avere infestato rapidamente i distretti rurali e anche centri urbani ben più importanti, le forze talebane si sono infiltrate nella capitale afghana, Kabul, prendendo il potere con un tentativo dalla notevole portata e velocità. Con una maggiore forza armata a disposizione, il governoavrebbe dovuto avere la meglio, almeno teoricamente. Sulla carta le InsideOver.

Advertising

patrizi43617834 : @esercito_della A parte l’aereo e il figlio,l’avvertita pure Eva che viene da fuori!!A Miriana sicuramente piace B… - frank_crypto11 : RT @StiliconeDario: @SiepioA @AlertChannel Putin parla perché ha l'esercito pronto In Europa non verrà nessuno ad aiutarci, svegliati - unoqualcunque : Perché saldare gli ingressi dei condomini e mandare l’esercito degli uomini in tutina se si tratta di questo? Allor… - coltu71 : @DiegoFusaro E tra un po' metteranno l'esercito nelle strade con il pretesto che le forze dell'ordine non bastano,… - inomenditto : @DarioNardella Ma mica grazie a te, solo perché a Firenze ha sede l'unico stabilimento chimico dell'Esercito autorizzato a produrla. Pirla. -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’esercito Perché l'esercito afghano ha perso contro i talebani Inside Over