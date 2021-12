Omicron meno pericolosa per polmoni rispetto ad altre varianti (Di domenica 19 dicembre 2021) Omicron potrebbe essere meno pericolosa per i polmoni rispetto alle precedenti varianti di Covid-19. E’ il risultato di uno studio condotto dal Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease, secondo il quale le mutazioni sulla proteina spike del virus, che lo rendono in grado di evitare gli anticorpi, possono anche ridurre il modo in cui si replica nei polmoni e causa gravi malattie. “Queste osservazioni evidenziano che Omicron ha acquisito proprietà di evasione immunitaria compromettendo quelle associate alla replicazione e alla patogenicità”, afferma lo studio condotto dal professore di microbiologia clinica a Cambridge, Ravi Gupta, che ha detto che ci sono ancora sfide da affrontare nonostante i risultati apparentemente ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021)potrebbe essereper ialle precedentidi Covid-19. E’ il risultato di uno studio condotto dal Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease, secondo il quale le mutazioni sulla proteina spike del virus, che lo rendono in grado di evitare gli anticorpi, possono anche ridurre il modo in cui si replica neie causa gravi malattie. “Queste osservazioni evidenziano cheha acquisito proprietà di evasione immunitaria compromettendo quelle associate alla replicazione e alla patogenicità”, afferma lo studio condotto dal professore di microbiologia clinica a Cambridge, Ravi Gupta, che ha detto che ci sono ancora sfide da affrontare nonostante i risultati apparentemente ...

