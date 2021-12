Meteo, tempo in miglioramento al Sud: nebbie al Nord (Di domenica 19 dicembre 2021) Quest’oggi, domenica 19 dicembre, le previsioni Meteo indicano un miglioramento delle condizioni al Sud. Non mancheranno invece le nebbie al Nord MeteoMiglioramenti delle condizioni Meteo al Sud, con una giornata, quella di oggi, all’insegna del tempo stabile. Le nebbie, invece, pervaderanno il Nord con insistenza. Niente piogge, però, in tutta Italia. La stabilità dovrebbe farla da padrone anche all’inizio della prossima settimana, nonostante sia attesa una massa d’aria fredda che porterà inevitabilmente ad un calo termico. Tornando ad oggi, prevista alternanza tra sole e nuvole in Puglia, Calabria e Basilicata. Altrove tempo soleggiato. Temperature in lieve calo al Nord, ... Leggi su vesuvius (Di domenica 19 dicembre 2021) Quest’oggi, domenica 19 dicembre, le previsioniindicano undelle condizioni al Sud. Non mancheranno invece lealMiglioramenti delle condizionial Sud, con una giornata, quella di oggi, all’insegna delstabile. Le, invece, pervaderanno ilcon insistenza. Niente piogge, però, in tutta Italia. La stabilità dovrebbe farla da padrone anche all’inizio della prossima settimana, nonostante sia attesa una massa d’aria fredda che porterà inevitabilmente ad un calo termico. Tornando ad oggi, prevista alternanza tra sole e nuvole in Puglia, Calabria e Basilicata. Altrovesoleggiato. Temperature in lieve calo al, ...

Advertising

CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA - Tempo STABILE su tutto il Paese con flusso #FREDDO fino a metà settimana, poi CAMBIA TUTTO per… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Buongiorno da @Agenzia_Ansa I Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - LiguriaOggi : Meteo Liguria – Tornano le nuvole e tempo in graduale peggioramento - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Buongiorno da @Agenzia_Ansa I Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - Agenzia_Ansa : Buongiorno da @Agenzia_Ansa I Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA -