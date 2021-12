La Lazio è la squadra che è andata più volte in vantaggio in match casalinghi (Di domenica 19 dicembre 2021) La Lazio (otto insieme ad Inter e Fiorentina) è la squadra che è andata più volte in vantaggio in match casalinghi in questo campionato, i biancocelesti non hanno mai perso quando hanno segnato il primo gol in incontri interni. Sesto gol per Pedro in questo campionato, uno in più di quelli realizzati nella stagione scorsa con la maglia della Roma. Nelle ultime 8 stagioni disputate in un grande campionato europeo, solamente due volte Pedro ha segnato almeno sei reti in un girone d’andata: 6 quest’anno e 6 nel 2018/19 con il Chelsea. In generale non fa meglio dagli 11 messi a referto nel girone d’andata 2013/14 con il Barcellona. Pedro è l’unico giocatore di questa Serie A che ha segnato almeno 3 gol di sinistro e almeno ... Leggi su footdata (Di domenica 19 dicembre 2021) La(otto insieme ad Inter e Fiorentina) è lache èpiùininin questo campionato, i biancocelesti non hanno mai perso quando hanno segnato il primo gol in incontri interni. Sesto gol per Pedro in questo campionato, uno in più di quelli realizzati nella stagione scorsa con la maglia della Roma. Nelle ultime 8 stagioni disputate in un grande campionato europeo, solamente duePedro ha segnato almeno sei reti in un girone d’: 6 quest’anno e 6 nel 2018/19 con il Chelsea. In generale non fa meglio dagli 11 messi a referto nel girone d’2013/14 con il Barcellona. Pedro è l’unico giocatore di questa Serie A che ha segnato almeno 3 gol di sinistro e almeno ...

