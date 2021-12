Inter, Marotta: “Obiettivo seconda stella, Conte non si è pentito” (Di domenica 19 dicembre 2021) Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è Intervenuto ai microfoni di 90° Minuto dove in una lunga Intervista ha toccato diversi e Interessanti temi. Il dirigente nerazzurro ha fatto il punto sulla situazione della squadra, in testa al campionato: “L’Obiettivo è la seconda stella, lo scorso anno abbiamo ottenuto una grande vittoria e ripeterci sarebbe un grande risultato – spiega – Anche aver raggiunto gli ottavi di Champions dopo dieci anni è una soddisfazione importante. Il lavoro di Inzaghi è stato autentico e di qualità, pensavo che avrebbe avuto maggiori difficoltà di inserimento ma mi sbagliavo.” Una battuta anche su Antonio Conte, che ha lasciato la panchina dell’Inter dopo la vittoria dello ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Beppe, amministratore delegato dell’, èvenuto ai microfoni di 90° Minuto dove in una lungavista ha toccato diversi eessanti temi. Il dirigente nerazzurro ha fatto il punto sulla situazione della squadra, in testa al campionato: “L’è la, lo scorso anno abbiamo ottenuto una grande vittoria e ripeterci sarebbe un grande risultato – spiega – Anche aver raggiunto gli ottavi di Champions dopo dieci anni è una soddisfazione importante. Il lavoro di Inzaghi è stato autentico e di qualità, pensavo che avrebbe avuto maggiori difficoltà di inserimento ma mi sbagliavo.” Una battuta anche su Antonio, che ha lasciato la panchina dell’dopo la vittoria dello ...

