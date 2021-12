Cesaro: “So di essere migliore di Sheamus” (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo una dura sconfitta contro Ridge Holland nell’ultima puntata di SmackDown, Cesaro ha detto che nonostante nella sua strada continuino a presentarsi degli ostacoli, crede ancora di essere migliore del suo ex socio, Sheamus. I commenti di Cesaro Intervistato nel backstage dopo la sconfitta, Cesaro si è lamentato dell’essersi trovato ancora una volta in una situazione ingiusta. “Ad essere onesti, non è solo una cosa irritante, ma anche frustrante”, ha detto l’atleta. “Io sto cercando di riprendermi, di tornare a vincere, ma quest’anno non è andato per niente bene. E per aggiungere la beffa al danno, Sheamus si porta dietro Ridge Holland e dice a me che ‘sono roba vecchia'”. “L’uomo migliore tra i due” Il match si è ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo una dura sconfitta contro Ridge Holland nell’ultima puntata di SmackDown,ha detto che nonostante nella sua strada continuino a presentarsi degli ostacoli, crede ancora didel suo ex socio,. I commenti diIntervistato nel backstage dopo la sconfitta,si è lamentato dell’essersi trovato ancora una volta in una situazione ingiusta. “Adonesti, non è solo una cosa irritante, ma anche frustrante”, ha detto l’atleta. “Io sto cercando di riprendermi, di tornare a vincere, ma quest’anno non è andato per niente bene. E per aggiungere la beffa al danno,si porta dietro Ridge Holland e dice a me che ‘sono roba vecchia'”. “L’uomotra i due” Il match si è ...

